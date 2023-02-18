Тело экс-футболиста АПЛ обнаружили под завалами после землетрясения в Турции

Об этом сообщил агент ганского футболиста Нана Сечере в twitter .

"С тяжелым сердцем я должен сообщить всем, что, к сожалению, тело Кристиана Атсу было найдено сегодня утром. Мои глубокие соболезнования его семье и близким. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех за молитвы и поддержку. Я прошу, чтобы, пока мы принимаем необходимые меры, все уважали частную жизнь семьи в это очень тяжелое время", - написал Сечере.

Кристиан Атсу выступал за турецкий "Хатайспор". Сначала представители турецкого клуба утверждали , что футболиста удалось спасти из-под завалов, однако позже опровергли эту информацию.

31-летний Кристиан Атсу был игроком "Челси", известен благодаря выступлениям за английские "Ньюкасл", "Эвертон" и "Борнмут". Также он играл за португальский "Порту" и испанскую "Малагу".