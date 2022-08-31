Об этом в эфире Еспресо сказала внефракционная народный депутат Оксана Савчук.

"Монополизировали телевидение сегодня в Украине. Последний раз я общалась в марафоне в течение первой недели войны. С первой недели и по сей день ни одного включения не было осуществлено и это очень досадно. Мы предлагали давать определенные комментарии по профильным законопроектам, на что нам сказали, что "мы включаем только военных экспертов и мэров", - отметила она.

Савчук подчеркнула, что сейчас там ведут передачи бывшие артисты "95 Квартала".

"Думаю, они не военные эксперты. Там еще Арестович, который якобы не работает в ОП, не получает зарплату. Мы понимаем, что полная монополизация произошла и представители оппозиционных фракций и внефракционные, которые были на канале "Рада", полностью устранены из этих каналов", - подытожила нардеп.