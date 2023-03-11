Телеведущий "Еспресо" Виталий Портников стал лауреатом Шевченковской премии
В номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом Шевченковской премии стал телеведущий "Еспресо" Виталий Портников
Об этом сообщает официальный сайт Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
"По результатам конкурса Комитет вовремя подготовил и внес Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проекте соответствующего Указа Президента Украины", - говорится в сообщении.
Виталий Портников стал лауреатом премии в номинации "Публицистика, журналистика" – за публицистические статьи и выступления последних лет.
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