Телеведущий "Еспресо" Виталий Портников стал лауреатом Шевченковской премии

Об этом сообщает официальный сайт Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

"По результатам конкурса Комитет вовремя подготовил и внес Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проекте соответствующего Указа Президента Украины", - говорится в сообщении.

Виталий Портников стал лауреатом премии в номинации "Публицистика, журналистика" – за публицистические статьи и выступления последних лет.