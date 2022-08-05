Телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в госизмене
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту
Уведомление размещено на сайте Офиса Генерального прокурора.
Согласно данным правоохранителей, во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах Кот был ведущим на киевском "антимайдане". В 2014 году он переехал в Россию, где работал на государственном российском пропагандистском информагентстве "Россия сегодня" и информагентстве News Front.
По данным следствия, ведущий в своих выступлениях поддерживает политику РФ и распространяет пропаганду на страницах социальных сетей.
Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, за конфискацию имущества.
В 1999-2011 годах Юрий Кот работал на "Интере".
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