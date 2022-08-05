Телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в госизмене

Уведомление размещено на сайте Офиса Генерального прокурора.

Согласно данным правоохранителей, во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах Кот был ведущим на киевском "антимайдане". В 2014 году он переехал в Россию, где работал на государственном российском пропагандистском информагентстве "Россия сегодня" и информагентстве News Front.

По данным следствия, ведущий в своих выступлениях поддерживает политику РФ и распространяет пропаганду на страницах социальных сетей.

Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, за конфискацию имущества.

В 1999-2011 годах Юрий Кот работал на "Интере".

3 августа на телеканале нардепа Ковалева, подозреваемого в государственной измене, проводились обыски. Управление правами "4 канала" передали в Агентство по розыску и менеджменту активов.

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