Телеведущая Лидия Таран попала в ДТП
Ведущая новостной программы "ТСН" Лидия Таран вечером 7 ноября попала в ДТП в Киеве
Об этом сообщает "1+1".
Авария произошла на Набережном шоссе, перед Пешеходным мостом, около 22:00. В ДТП Лидия Таран находилась на заднем сиденье такси.
Автомобиль, в котором была Лидия, столкнулся с другим. Через несколько секунд после удара телеведущая смогла выбраться из загоревшейся машины. Водители других авто потушили огонь с помощью огнетушителей.
По имеющимся данным, происшествие произошло из-за аварии с велосипедистом, которая произошла впереди и заняла две из трех полос движения. Из-за плохой видимости вечером и отсутствия знака аварийной остановки водитель такси не смог вовремя заметить аварию и выехал на другую полосу, где впереди стоял автомобиль.
В соцсетях Лидия Таран сообщила, что ее состояние не вызывает беспокойства.
"Меня спасло то, что я села на заднее сиденье - дверь была не заблокирована, поэтому я смогла выбраться. Также я была пристегнута ремнем безопасности", - рассказала Таран.
Пострадавших в результате аварии нет. Телеведущая призвала всех водителей проверить в своих машинах наличие предупреждающих знаков, аптечек и огнетушителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.03
Покупка 26.03Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.97Продажа 30.37
- Актуальное
- Важное