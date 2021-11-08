Телеведущая Лидия Таран попала в ДТП

Об этом сообщает "1+1".



Авария произошла на Набережном шоссе, перед Пешеходным мостом, около 22:00. В ДТП Лидия Таран находилась на заднем сиденье такси.



Автомобиль, в котором была Лидия, столкнулся с другим. Через несколько секунд после удара телеведущая смогла выбраться из загоревшейся машины. Водители других авто потушили огонь с помощью огнетушителей.



По имеющимся данным, происшествие произошло из-за аварии с велосипедистом, которая произошла впереди и заняла две из трех полос движения. Из-за плохой видимости вечером и отсутствия знака аварийной остановки водитель такси не смог вовремя заметить аварию и выехал на другую полосу, где впереди стоял автомобиль.



В соцсетях Лидия Таран сообщила, что ее состояние не вызывает беспокойства.



"Меня спасло то, что я села на заднее сиденье - дверь была не заблокирована, поэтому я смогла выбраться. Также я была пристегнута ремнем безопасности", - рассказала Таран.



Пострадавших в результате аварии нет. Телеведущая призвала всех водителей проверить в своих машинах наличие предупреждающих знаков, аптечек и огнетушителей.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

