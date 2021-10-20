Телеведущая Барчук обвинила Офис президента в давлении на журналистов
Ведущая ток-шоу на телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента начал давить на журналистов этой программы
Об этом Барчук написала в Facebook.
"Обслуживающий персонал Андрея Ермака обвинил ток-шоу "Обратный отсчет" в несоблюдении журналистских стандартов (отсутствие баланса мнений вчера в студии). Я бы не учитывала это информационное киллерство от анонимных телеграмм каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы ", - написала Барчук.
По ее словам, Офис президента жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа". Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом в ОП.
"Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах. Например, в минувший понедельник был ультиматум №1: на тему энергетической безопасности в эфире будут присутствовать или два "слуг" (оба не экспертные), или ни одного. Мы решили ультиматумов не принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП ", - написала Барчук.
Также, по ее словам, от редакции требовали отказать в выступлении ранее приглашенному Гео Леросу.
"Получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства, и это" несоблюдение журналистских стандартов". Но я здесь не о подлости. Я о первых колокольчиках. В частности об угрозе свободы слова и независимой журналистики в целом. Мне кажется, нам не стоит пропускать этих сигналов, пробных шаров, которые бросает нам власть", - написала журналистка.
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