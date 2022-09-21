Об этом сообщает NASA .

"Прошло три десятилетия с тех пор, как мы последний раз видели эти слабые, пыльные кольца, и это первый раз, когда мы видели их в инфракрасном диапазоне", - сказал эксперт из системы Нептуна и междисциплинарный ученый компании Webb Хайди Хаммел.

Самым исключительным на новом изображении Уэбба является четкое изображение колец планеты, некоторые из которых не были обнаружены после того, как "Вояджер-2" NASA стал первым космическим аппаратом, наблюдавшим Нептун во время его пролета в 1989 году.

Кроме нескольких ярких узких колец, на изображении Webb отчетливо видны слабые полосы пыли Нептуна.

Нептун увлекает исследователей с момента своего открытия в 1846 году. Расположенный в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, Нептун вращается в удаленной темной области внешней Солнечной системы. На таком предельном расстоянии Солнце настолько мало и слабо, что в полдень на Нептуне тусклые сумерки.

"Камера Webb в ближнем инфракрасном диапазоне снимает объекты от 0,6 до 5 микрон, поэтому Нептун не кажется Webb синим. Фактически газ метан настолько сильно поглощает красный и инфракрасный свет, что планета довольно темная на этих длинах волн ближнего инфракрасного диапазона, за исключением мест, где присутствуют облака на большой высоте. Такие метаново-ледяные облака видны в виде ярких полос и пятен, отражающих солнечный свет перед тем, как он поглощается газом метан", - рассказывают ученые.

Также телескоп Webb зафиксировал спутники Нептуна.

В следующем году запланированы дополнительные исследования Webb Тритона и Нептуна.

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