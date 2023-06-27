Об этом информирует Phys.org .

Метиловый катион был найден в молодой звездной системе с протопланетным диском, известным как d203-506, расположенный примерно в 1350 световых годах от нас в туманности Ориона. Впервые обнаруженное соединение углерода помогает образовывать более сложные молекулы.

Соединения углерода являются основой всей жизни и особенно интересуют ученых, которые пытаются понять происхождение жизни на Земле и ее потенциальное развитие в других частях Вселенной.

"Это обнаружение не только подтверждает невероятную чувствительность Уэбба, но и подтверждает постулаванную центральную важность CH3+ в межзвездной химии", - сказала член научной группы из университета Париж-Сакле во Франции Мари-Алин Мартен-Друмель.

Международная команда ученых использовала космический телескоп NASA James Webb для обнаружения нового соединения углерода в космосе в молодой звездной системе d203-506. Эта система бомбится сильным ультрафиолетовым светом от соседних горячих, молодых, массивных звезд. Ученые считают, что многие планетообразующие диски проходят через период столь интенсивного ультрафиолетового излучения.

Обычно ожидается, что ультрафиолетовое излучение разрушает сложные органические молекулы, но команда предполагает, что ультрафиолетовое излучение может обеспечить требуемый источник энергии для образования CH3+. Эта молекула способствует дополнительным химическим реакциям для создания более сложных молекул углерода.

"Это четко показывает, что ультрафиолетовое излучение может полностью изменить химический состав протопланетного диска. Оно действительно может играть решающую роль на ранних химических стадиях зарождения жизни", - уточнил ведущий автор исследования Оливье Берне из Французского национального центра научных исследований в Тулузе.