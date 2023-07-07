Об этом информирует NASA .

"Исследователи обнаружили самую отдаленную активную сверхмассивную черную дыру до сих пор с помощью космического телескопа Джеймса Вебба. Галактика, CEERS 1019, существовала чуть более 570 миллионов лет после Большого взрыва, и ее черная дыра менее массивна, чем любая другая еще и Вселенной", - говорится в заявлении.

Активная сверхмассивная черная дыра в центре CEERS 1019 имеет массу, равную 9 миллионам солнечных масс, то есть она в 9 миллионов раз тяжелее Солнца. Однако большинство сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной имеют массу более миллиарда солнечных масс, поэтому они более яркие и легче их обнаружить.

Фото: NASA

Астрономы говорят, что ранее исследования объектов в ранней Вселенной были преимущественно теоретическими. Однако благодаря Джеймсу Уэббу ученые теперь могут не только наблюдать черные дыры и галактики на экстремальных расстояниях, но и начать их измерять.

Ученые обнаружили две черные дыры в ядрах галактик CEERS 2782 и CEERS 746 с помощью телескопа. Они образовались через 1,1 млрд лет и 1 млрд лет после Большого взрыва соответственно, и каждая из них имеет массу примерно 10 миллионов солнечных масс. Для сравнения, черная дыра Стрелец A в центре нашей галактики Млечный Путь примерно в 4,3 миллиона раз больше Солнца.