Телескоп Вебб впервые сделал снимок экзопланеты вне Солнечной системы
Телескоп Джеймс Уэбб управления по аэронавтике и исследование космического пространства NASA впервые сфотографировал экзопланету вне Солнечной системы
Об этом информирует на официальной странице NASA.
"Изображение, которое видно через четыре разных светофильтра, показывает, как мощный инфракрасный взгляд Вебба может легко охватывать миры за пределами нашей Солнечной системы, указывая путь к будущим наблюдениям, которые откроют больше информации об экзопланетах, чем когда-либо ранее", - говорится в сообщении.
Экзопланета HIP 65426 b – является газовым гигантом, то есть не имеет каменистой поверхности и не может быть пригодной для жизни. Она молода, по меркам планет, от 15 до 20 миллионов лет, по сравнению с Землей, которой 4,5 миллиарда лет, а также имеет массу примерно в 6-12 раз больше Юпитера.
Вероятно именно так могли выглядеть при рождении Юпитер и Сатурн.
"Это трансформационный момент не только для Уэбба, но и для астрономии в целом", - сказал руководивший этими наблюдениями доцент кафедры физики и астрономии Университета Эксетера Саша Хинкли.
Планета HIP 65426 b находится примерно в 100 раз дальше от своей родительской звезды, чем Земля от Солнца, поэтому она достаточно удалена от звезды, чтобы телескоп мог легко отличить планету от звезды на изображении.
"Астрономы обнаружили планету в 2017 году с помощью прибора SPHERE на телескопе Европейской южной обсерватории в Чили и сделали ее изображение, используя короткие инфракрасные волны света. Джеймс Уэбб сфотографировал планету в более длинных инфракрасных волнах из-за собственного инфракрасного свечения атмосферы Земли", - объясняют в NASA.
На каждом изображении с фильтром планета выглядит как светящаяся капля немного разной формы. Это из-за особенностей оптической системы Джеймса Уэбба и того, как она пропускает свет через другую оптику.
Справочно. Webb – это международная миссия, которую возглавляет NASA в сотрудничестве со своими партнерами ESA (Европейское космическое агентство) и CSA (Канадское космическое агентство).
Ожидается, что в будущем James Webb проведет подробные наблюдения за удаленными планетами, более похожими на Землю, включая условия, в которых потенциально могут жить микроорганизмы.
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