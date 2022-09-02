Об этом информирует на официальной странице NASA.

"Изображение, которое видно через четыре разных светофильтра, показывает, как мощный инфракрасный взгляд Вебба может легко охватывать миры за пределами нашей Солнечной системы, указывая путь к будущим наблюдениям, которые откроют больше информации об экзопланетах, чем когда-либо ранее", - говорится в сообщении.

Экзопланета HIP 65426 b – является газовым гигантом, то есть не имеет каменистой поверхности и не может быть пригодной для жизни. Она молода, по меркам планет, от 15 до 20 миллионов лет, по сравнению с Землей, которой 4,5 миллиарда лет, а также имеет массу примерно в 6-12 раз больше Юпитера.

Вероятно именно так могли выглядеть при рождении Юпитер и Сатурн.

"Это трансформационный момент не только для Уэбба, но и для астрономии в целом", - сказал руководивший этими наблюдениями доцент кафедры физики и астрономии Университета Эксетера Саша Хинкли.

Планета HIP 65426 b находится примерно в 100 раз дальше от своей родительской звезды, чем Земля от Солнца, поэтому она достаточно удалена от звезды, чтобы телескоп мог легко отличить планету от звезды на изображении.

"Астрономы обнаружили планету в 2017 году с помощью прибора SPHERE на телескопе Европейской южной обсерватории в Чили и сделали ее изображение, используя короткие инфракрасные волны света. Джеймс Уэбб сфотографировал планету в более длинных инфракрасных волнах из-за собственного инфракрасного свечения атмосферы Земли", - объясняют в NASA.

На каждом изображении с фильтром планета выглядит как светящаяся капля немного разной формы. Это из-за особенностей оптической системы Джеймса Уэбба и того, как она пропускает свет через другую оптику.

Справочно. Webb – это международная миссия, которую возглавляет NASA в сотрудничестве со своими партнерами ESA (Европейское космическое агентство) и CSA (Канадское космическое агентство).

Ожидается, что в будущем James Webb проведет подробные наблюдения за удаленными планетами, более похожими на Землю, включая условия, в которых потенциально могут жить микроорганизмы.

Напомним, "Вебб" против "Хаббла": ученые NASA показали разницу между снимками космоса телескопов старого и нового образца.

NASA попытается осуществить тестовый запуск ракеты в рамках первой за 50 лет миссии на Луну 3 сентября.

Ученые NASA решили озвучить первый набор научных данных космического телескопа Вебба, представившегося еще в начале июля 2022 года, чтобы с помощью звуков воспринимать по-новому представленные фото космоса.

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