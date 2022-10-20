Телескоп Уэбба снял "Столбы Творения"
Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" сделал снимок "Столпов Творения" в туманности Орла
Об этом идет речь на сайте NASA.
Раньше их уже снимал "Хаббл". Тогда изображение стало одним из самых известных фотографий телескопа.
Как отмечается, "Столбы Творения" расположены в созвездии Змеи на расстоянии примерно 6500 световых лет от Земли. Телескоп заглянул в туманность Орла глубже, чем "Хаббл", и показал звезды, рождающиеся внутри плотных облаков газа и пыли.
Название же "Столбы Творения" получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звезд. В то же время эти облака разрушаются под светом образовавшихся звезд.
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