Об этом идет речь на сайте NASA.

Раньше их уже снимал "Хаббл". Тогда изображение стало одним из самых известных фотографий телескопа.

Как отмечается, "Столбы Творения" расположены в созвездии Змеи на расстоянии примерно 6500 световых лет от Земли. Телескоп заглянул в туманность Орла глубже, чем "Хаббл", и показал звезды, рождающиеся внутри плотных облаков газа и пыли.

Название же "Столбы Творения" получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звезд. В то же время эти облака разрушаются под светом образовавшихся звезд.

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