Об этом пишут в NASA.

На картинке планета имеет голубой оттенок. Также на снимке видны яркие тучи в разных частях Урана.

По словам ученых, такие облака типичны для ледяного гиганта в инфракрасном диапазоне волн и, вероятно, связаны со штормовой активностью.

В общей сложности Уран имеет 13 колец, 11 из которых можно рассмотреть на изображении телескопа Уэбба.

"Девять классифицируются как главные кольца планеты, а два – это более слабые пылевые кольца", – объясняют в NASA.

Ученые ожидают, что в будущем удастся сделать изображение, где будут видны еще два слабых внешних кольца.

Телескоп также зафиксировал 6 из 27 спутников Урана.

Уран – седьмая планета от Солнца, которая вращается под углом 90 градусов по отношению к плоскости своей орбиты. Урану нужно 84 года, чтобы обернуться вокруг Солнца.

Отметим, что космический телескоп Джеймса Уэбба является главной в мире обсерваторией космической науки. Webb – это международная программа, которую возглавляет NASA вместе с Европейским и Канадским космическими агентствами.