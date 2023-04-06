Телескоп Уэбба сделал уникальное фото Урана: разглядел невиданное до сих пор пылевое кольцо
Астрономам удалось заснять самое слабое "пылевое кольцо" планеты и яркие детали в атмосфере, а также шесть крупнейших спутников планеты
Об этом пишут в NASA.
На картинке планета имеет голубой оттенок. Также на снимке видны яркие тучи в разных частях Урана.
По словам ученых, такие облака типичны для ледяного гиганта в инфракрасном диапазоне волн и, вероятно, связаны со штормовой активностью.
В общей сложности Уран имеет 13 колец, 11 из которых можно рассмотреть на изображении телескопа Уэбба.
"Девять классифицируются как главные кольца планеты, а два – это более слабые пылевые кольца", – объясняют в NASA.
Ученые ожидают, что в будущем удастся сделать изображение, где будут видны еще два слабых внешних кольца.
Телескоп также зафиксировал 6 из 27 спутников Урана.
Уран – седьмая планета от Солнца, которая вращается под углом 90 градусов по отношению к плоскости своей орбиты. Урану нужно 84 года, чтобы обернуться вокруг Солнца.
Отметим, что космический телескоп Джеймса Уэбба является главной в мире обсерваторией космической науки. Webb – это международная программа, которую возглавляет NASA вместе с Европейским и Канадским космическими агентствами.
- Напомним, 12 июля NASA обнародовало первое фото с телескопа имени Джеймса Уэбба.
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