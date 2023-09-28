Телескоп Уэбба обнаружил "неправильные" галактики
Космический телескоп Джеймса Уэбба NASA показал так называемые неправильные галактики, испытавшие искажения приливными силами вследствие гравитационного взаимодействия с их массивными соседями
Об этом сообщает ESA/Webb.
На изображении неправильная галактика NGC 6822. С помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), установленной на космическом телескопе NASA/ESA/CSA Джеймса Вебба, можно проследить за плотным звездным полем.
На изображении видно, как пыль и пронизывающий галактику газ превращаются в полупрозрачные красные огни, обнаруживая звездное поле для астрономических исследований. Ярко-голубой шар внизу слева от газа особенно заметен: это шаровое скопление, наполненное звездами.
"Количество света, излучаемого любой звездой, уменьшается на все больших и больших длинах волн, по направлению к среднему инфракрасному диапазону, поэтому звезды, которые для NIRCam являются более тусклыми, также выглядят здесь более теплыми", - говорится в объяснении.
Сводное изображение NGC 6822, содержащее данные как NIRCam, так и прибора среднего инфракрасного диапазона Интернета (MIRI), было опубликовано для серии ESA/Webb Picture of the Month в июле 2023 года.
Справочно. NGC 6822, также известная как Галактика Барнарда, IC 4895 или Caldwell 57, является неправильной галактикой с палочками, расположенной примерно в 1,6 миллиона световых лет от нас в созвездии Стрелец. Она является частью Местной группы галактик и была открыта Э. Э. Барнардом в 1884 г. с помощью телескопа-рефрактора с шести дюймами. Эта галактика является ближайшей не-спутниковой галактикой к Млечному Пути, но находится немного вне его вириального радиуса. Она похожа по структуре и составу на Малое Магелланово облако. Ее диаметр составляет около 7 тыс. световых лет.
Важным моментом в изучении этой галактики было обнаружение Эдвином Габблом одиннадцати переменных звездных типа Цефеид. Используя взаимосвязь между периодом и яркостью Цефеида, Габбл определил расстояние до галактики - 214 килопарсек или 698 тыс. световых лет. Это была первая система за пределами облаков Магеллана, для которой было определено расстояние.
- Также астрономы, используя данные телескопа Уэбба, обнаружили углекислый газ в определенном регионе на ледяной поверхности Европы – спутнику Юпитера.
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