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Телескоп "темной вселенной" Евклида показал свои первые изображения космоса

1 августа, 2023 вторник
07:09
Технологии

Телескоп Европейского космического агентства "Эвклид" направил на Землю свои первые изображения, подтверждающие, что инструменты космической обсерватории работают идеально

Об этом сообщило издание Space.

Издание отмечает, что успехи "Эвклида" действительно увлекают, ведь цель этого аппарата - составить карту темной стороны Вселенной, анализируя миллиарды галактик, которые находятся на расстоянии около 10 миллиардов световых лет. Добавляется также, что эта амбициозная карта будет в формате 3D, потому что она будет включать элемент времени, чтобы показать, как эти сферы развивались в тандеме с созревающим космосом.

"Выдающиеся первые изображения, полученные с помощью инструментов "Эвклида" в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, открывают новую эру в наблюдательной космологии и статистической астрономии", - сказал в своем заявлении Янник Мелье, астроном из Парижского астрофизического института и руководитель консорцы. "Они знаменуют собой начало поиска самой природы черной энергии".

Euclid стартовал 1 июля с мыса Канаверал во Флориде. Сейчас он находится на расстоянии около миллиона миль (1,6 млн км) от Земли и 28 июля присоединился к космическому телескопу Джеймсу Уэббу в так называемой второй точке Лагранжа. В течение нескольких месяцев ученые будут продолжать тестировать аппарат, пока он не начнет официально разрабатывать свое космическое исследование.

Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу

Фото: NASA

Изображения были сделаны с помощью инструмента на "Эвклиде" под названием VIS ("Видимый инструмент"). VIS снимает вселенную в видимой для глаз человека части электромагнитного спектра с длинами волн от 550 до 900 нанометров.

Среди особенностей портретов VIS - стреляющие прямо через поле космические лучи множество блестящих звезд, которые невозможно не заметить, и, самое главное, несколько нечетких пятен. Эти пятна, как объясняет ЕКА, являются галактиками, которые "Эвклид" будет исследовать дальше, разрабатывая высоко детализированную карту нашей Вселенной, темной энергии и всего, что с ней связано.

"Наземные тесты не дают изображений галактик или звездных скоплений, но здесь все они находятся в одном поле", - сказал Рейко Накадзима, ученый инструмента VIS, в своем заявлении. "На это прекрасно смотреть, и это радость – делать это вместе с людьми, с которыми мы так долго работали вместе".

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Мир
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