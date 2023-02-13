Телескоп NASA сфотографировал самую большую из известных спиральных галактик во Вселенной
Телескопы американского космического агентства NASA сняли крупнейшую из ныне известных спиральных галактик во Вселенной под названием NGC 6872
Об этом сообщает Space.com.
Фотография галактики сочетает в себе изображения в видимом свете, данные ультрафиолетового излучения и инфракрасного излучения с телескопов GALEX и Spitzer, а также с Очень Большго Телескопа Европейской Южной Обсерватории. На снимке видно, что NGC 6872 имеет два длинных усика звезд, выходящих из противоположных концов структуры.
"Будто невидимые гиганты играют в перетягивание каната со спиральной галактикой", - пишет издание.
Ширина галактики NGC 6872 составляет 522 тыс. световых лет. Это делает ее более чем в пять раз больше Млечного Путь.
NGC 6872 расположена от Земли на расстоянии примерно в 212 млн световых лет. Отмечают, что такую вытянутую форму галактика имеет из-за своего гравитационного взаимодействия с соседней дисковой галактикой IC4970. Последняя имеет только одну пятую массу NGC 6872.
Отмечают, что такие гравитационные взаимодействия чаще всего приводят к галактическому слиянию. Однако астрономы, опираясь на анализ данных, предполагают, что в данном случае наоборот может появиться новая галактика.
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