Телескоп NASA сфотографировал самую большую из известных спиральных галактик во Вселенной

Об этом сообщает Space.com.

Фотография галактики сочетает в себе изображения в видимом свете, данные ультрафиолетового излучения и инфракрасного излучения с телескопов GALEX и Spitzer, а также с Очень Большго Телескопа Европейской Южной Обсерватории. На снимке видно, что NGC 6872 имеет два длинных усика звезд, выходящих из противоположных концов структуры.

"Будто невидимые гиганты играют в перетягивание каната со спиральной галактикой", - пишет издание.

Ширина галактики NGC 6872 составляет 522 тыс. световых лет. Это делает ее более чем в пять раз больше Млечного Путь.

NGC 6872 расположена от Земли на расстоянии примерно в 212 млн световых лет. Отмечают, что такую вытянутую форму галактика имеет из-за своего гравитационного взаимодействия с соседней дисковой галактикой IC4970. Последняя имеет только одну пятую массу NGC 6872.

Отмечают, что такие гравитационные взаимодействия чаще всего приводят к галактическому слиянию. Однако астрономы, опираясь на анализ данных, предполагают, что в данном случае наоборот может появиться новая галактика.