Телескоп NASA сфотографировал галактику в созвездии Большой Медведицы
Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" сделала снимок галактики NGC 3855 в созвездии Большой Медведицы
Об этом обсерватория сообщила в Твиттере .
Сейчас "Чандра" изучает черную дверь в галактике UGC 3855.
Несмотря на то, что галактика находится в 180 млн световых лет от Земли, на фото видна блестящая звезда.
На самом деле она расположена гораздо ближе к Земле, что создает иллюзию, будто звезда огромна.
Галактику UGC 3855 открыл германский астроном Генрих Луи Д'Аррест. В первый раз он за ней следил 8 мая 1864 года.
- Напомним, ранее "Чандра" показала две галактики в созвездии Микроскопа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.04
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное