Телескоп NASA сфотографировал галактику в созвездии Большой Медведицы

Об этом обсерватория сообщила в Твиттере .



Сейчас "Чандра" изучает черную дверь в галактике UGC 3855.



Несмотря на то, что галактика находится в 180 млн световых лет от Земли, на фото видна блестящая звезда.



На самом деле она расположена гораздо ближе к Земле, что создает иллюзию, будто звезда огромна.



Галактику UGC 3855 открыл германский астроном Генрих Луи Д'Аррест. В первый раз он за ней следил 8 мая 1864 года.

Напомним, ранее "Чандра" показала две галактики в созвездии Микроскопа.

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