Об этом информируют на сайте обсерватории.

На фото космического телескопа NASA/ESA Hubble молодая звезда. Кроме ядра видны потоки газа, пыли и материи, которые распространяются со скоростью до 350 километров в секунду.

Сообщается, что звездный объект находится на расстоянии более 9 тысяч световых лет от нас в созвездии Тельца.

"Этот объект, известный астрономам как IRAS 05506+2414, является примером взрывного события, вызванного разрушением массивной молодой звездной системы. Если да, то это будет только второй подобный пример. Обычно закрученные диски материала, окружающего молодую звезду, направляются в двойные потоки газа и пыли со звезды. Однако в случае IRAS 05506+2414 веерообразные брызги материала, двигающиеся со скоростью до 350 километров в секунду, распространяются наружу от центра этого изображения", - говорится в сообщении

В настоящее время астрономы еще изучают звезду IRAS 05506+2414.