Телескоп NASA показал две галактики в созвездии микроскопа

Об этом обсерватория сообщила в Twitter.



Отмечается, что "Чандра" изучает объекты в созвездии микроскопа. Рядом в небе находятся две галактики одинакового размера, сливающиеся в систему AM 2026-424.



Галактики расположены в около 700 млн световых лет от Земли и окружены интенсивным кольцом звездообразования.

????️Today Chandra is studying an object in the constellation Microscopium, the Microscope. Nearby in the sky two galaxies of similar size are merging in AM 2026-424. Located about 700 million light years from Earth, the galaxies are surrounded by an intense ring of star formation. pic.twitter.com/pW5h9oV2NF — Chandra Observatory (@chandraxray) November 24, 2021