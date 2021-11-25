Телескоп NASA показал две галактики в созвездии микроскопа
Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" от NASA сделала снимок двух галактик (система AM 2026-424) в процессе слияния друг с другом
Об этом обсерватория сообщила в Twitter.
Отмечается, что "Чандра" изучает объекты в созвездии микроскопа. Рядом в небе находятся две галактики одинакового размера, сливающиеся в систему AM 2026-424.
Галактики расположены в около 700 млн световых лет от Земли и окружены интенсивным кольцом звездообразования.
- Напомним, телескоп Hubble сделал снимок струи плазмы новообразованной звезды в созвездии Орион.
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