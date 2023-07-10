Телескоп "Хеопс" зафиксировал экзопланету, отражающую 80% света
Экзопланета размером с Нептун под названием LTT9779b, расположенная на расстоянии более 260 световых лет от Земли, отражает 80% света своей звезды
Об этом пишет AFP .
Отмечается, что европейский космический телескоп "Хеопс", исследующий экзопланеты, зафиксировал наиболее светоотражающую планету, которую когда-либо наблюдали за пределами Солнечной системы. LTT9779b стала первой экзопланетой, которая может сравниться по уровню яркости с Венерой и является самым ярким объектом в нашем ночном небе, не считая Луну.
Планету LTT9779b открыли в 2020 году, она обращается вокруг своей звезды всего за 19 часов. Это позволяет одной из ее сторон нагреваться до 2000 °C. Эта температура считается слишком высокой для образования облаков, однако планета их имеет.
По словам исследователей, облака этой экзопланеты образуются подобно конденсату, возникающему в ванной после горячего душа: раскаленные потоки металла и силиката перенасыщают атмосферу, пока не образуются металлические облака. Они, в свою очередь, действуют как зеркало, отражая свет, и спасают атмосферу планеты от уничтожения звездой.
Один из исследователей отметил, что LTT9779b не должна существовать, поскольку она расположена в регионе под названием "пустыня Нептуна", где таких планет быть не может: единственные найденные ранее экзопланеты, вращающиеся вокруг своих звезд менее чем за 24 часа, - это или газовые гиганты, в 10 раз больше Земли, или каменистые планеты, вдвое меньше ее.
- В мае ученые открыли 62 новых спутника Сатурна. Таким образом, он вернул себе статус планеты с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе.
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