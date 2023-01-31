Телескоп "Хаббл" показал далекое голубое скопление звезд

Об этом информирует Space .

"Хаббл" позволяет астрономам хорошо видеть звезды в пределах Млечного Пути и даже изучать объекты за пределами нашей галактики.

В этот раз ученые сообщили о зафиксированном голубом скоплении звезд NGC 2031, которое находится примерно за 150 тысяч световых лет от Земли.

"Звезды могут быть разной формы, размера, возраста и цвета. Но в случае NGC 2031 контекст не совсем соответствует цветам. NGC 2031 – это объект, известный как шаровое скопление, которое, как известно, имеет более старые звезды. Однако голубые звезды обычно ярко сияют и умирают молодыми", – говорится в материале.

NGC 2031 расположено за пределами Млечного Пути, в гораздо меньшей галактике-спутнике – Большое Магелланово Облако. Скопление имеет вид облака на южном небе, отсюда и название.

"Его расположение в этой многолюдной зоне приводит к "звездному загрязнению", явлению, когда атмосфера и особенности поверхности соседних звезд влияют на измерение изучаемых объектов", – пишет космическое агентство.

По данным NASA, NGC 2031 также содержит шаровое скопление, являющееся домом для около 14 известных переменных звезд цефеид. Благодаря их периодическому затемнению и освещению астрономы могут использовать цефеиды в качестве маяков расстояния.

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