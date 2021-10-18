Телескоп Hubble сфотографировал "танец" двух спиральных галактик
Телескоп Hubble сделал фото пары взаимодействующих галактик под общим названием Arp 86
Об этом сообщает Обсерватория.
Телескоп Hubble сделал снимок двух взаимодействующих галактик NGC 7752 и NGC 7753 в созвездии Пегаса.
Галактики расположены в около 220 млн световых лет от Земли.
Они имеют общее название - Arp 86 в Атласе пекулярных галактик.
Наибольшей на снимке является спиральная галактика NGC 7753, а NGC 7752 считается его меньшим по размеру компаньоном.
Как сообщается, этот космический "танец" между двумя галактиками обречен завершиться катастрофически именно для NGC 7752. В конце концов эта галактика или вылетит в межгалактическое пространство, или ее полностью поглотит гораздо больший сосед.
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