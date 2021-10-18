Телескоп Hubble сфотографировал "танец" двух спиральных галактик

Об этом сообщает Обсерватория.

Телескоп Hubble сделал снимок двух взаимодействующих галактик NGC 7752 и NGC 7753 в созвездии Пегаса.

Галактики расположены в около 220 млн световых лет от Земли.

Они имеют общее название - Arp 86 в Атласе пекулярных галактик.

Наибольшей на снимке является спиральная галактика NGC 7753, а NGC 7752 считается его меньшим по размеру компаньоном.

Как сообщается, этот космический "танец" между двумя галактиками обречен завершиться катастрофически именно для NGC 7752. В конце концов эта галактика или вылетит в межгалактическое пространство, или ее полностью поглотит гораздо больший сосед.





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