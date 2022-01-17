Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Паруса
Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC 3318, расположенной в созвездии Паруса, благодаря камере Wide Field Camera 3
Об этом говорится на сайте обсерватории NASA.
Галактика NGC 3318 расположена почти в 115 световых годах от Млечного Пути.
NASA сообщает, что сначала Паруса были частью гораздо большего созвездия, известного как Арго Навис (Argo Navis), но оно оказалось непрактично габаритным. Argo Navis разделили на три отдельные части - Киль, Корму и Паруса.
Созвездие Паруса получило такое название, потому что "внешние края NGC 3318 напоминают паруса корабля, поднимающиеся под ласковым ветерком".
Этот объект открыл британский астроном германского происхождения Джон Гершель. Он в первый раз наблюдал за ним 2 марта 1835 года.
- Напомним, телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Овен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.05
Покупка 28.05Продажа 28.35
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.37
- Актуальное
- Важное