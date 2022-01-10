Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Овен

Об этом говорится на сайте обсерватории.



Галактика расположена в почти 150 млн световых лет от Млечного пути.



Несмотря на спокойный вид, NGC 976 стала местом одного из самых жестких известных астрономических явлений - взрыва сверхновой.



Эти взрывы происходят в конце жизни массивных звезд и могут на короткий период затмить целые галактики.



Сверхновые отвечают за создание тяжелых элементов, входящих в состав последующих поколений звезд и планет.



Спиральную галактику NGC 976 открыл немецкий астроном Вильгельм Темпель, впервые наблюдавший за объектом в 1877 году.





Напомним, ранее Hubble сделал фотографию спиральной галактики в созвездии Рыбы.