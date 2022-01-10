Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Овен
Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC 976, находящейся в созвездии Овен, благодаря камере Wide Field Camera 3
Об этом говорится на сайте обсерватории.
Галактика расположена в почти 150 млн световых лет от Млечного пути.
Несмотря на спокойный вид, NGC 976 стала местом одного из самых жестких известных астрономических явлений - взрыва сверхновой.
Эти взрывы происходят в конце жизни массивных звезд и могут на короткий период затмить целые галактики.
Сверхновые отвечают за создание тяжелых элементов, входящих в состав последующих поколений звезд и планет.
Спиральную галактику NGC 976 открыл немецкий астроном Вильгельм Темпель, впервые наблюдавший за объектом в 1877 году.
- Напомним, ранее Hubble сделал фотографию спиральной галактики в созвездии Рыбы.
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