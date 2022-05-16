Фото было опубликовано на сайте обсерватории.



Расширенная камера для космического телескопа Хаббл NASA/ESA зафиксировала плотное скопление звезд, расположенное значительно ближе к центру Млечного Пути, чем Земля, и находится на расстоянии около 23 000 световых лет от нашей планеты в созвездии Стрельца.



Звездный сонм называется "шаровое скопление NGC 6558".



Сообщается, что такие кластеры это плотно связанные коллекции от десятков тысяч до миллионов звезд, и их можно найти в большом количестве галактик. Звезды в шаровых скоплениях могут быть плотно расположены относительно друг друга.



Как говорится на сайте обсерватории, шаровые скопления обеспечивают астрономам интересные природные лаборатории, с помощью которых можно проверить определенные теории, поскольку все звезды такого кластера образовались примерно в одно и тоже время с одинаковым начальным составом.



Таким образом, эти скопления дают уникальное представление о том, как разные звезды эволюционируют при схожих условиях. Это изображение получено с целью наблюдения и исследования формирования шаровых звездных скоплений в пределах Млечного Пути.

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