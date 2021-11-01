Телескоп Hubble сфотографировал "космический фейерверк" в созвездии Индеец
Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 6984, расположенной в созвездии Индеец
Об этом сообщает обсерватория.
Как отмечается, космический объект расположен в 200 млн световых лет от Земли.
Новое фото NGC 6984 было сделано после редкого астрономического события - двойного сверхнового в NGC 6984. В настоящее время астрономы продолжают исследование этого феномена.
Справка: Сверхновые – это сильные взрывы огромных масштабов, вызванные смертью массивных звезд.
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