Телескоп Hubble сфотографировал "космический фейерверк" в созвездии Индеец

Об этом сообщает обсерватория.

Как отмечается, космический объект расположен в 200 млн световых лет от Земли.

Новое фото NGC 6984 было сделано после редкого астрономического события - двойного сверхнового в NGC 6984. В настоящее время астрономы продолжают исследование этого феномена.





Справка: Сверхновые – это сильные взрывы огромных масштабов, вызванные смертью массивных звезд. Справка: Сверхновые – это сильные взрывы огромных масштабов, вызванные смертью массивных звезд.

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