Телескоп Hubble сфотографировал галактический "глаз" в созвездии Тукан

Об этом сообщило Европейское космическое агентство.



Телескоп сделал фотографию галактики NGC 7329 в созвездии Тукан благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3.



Затем фотографию обработали четырьмя фильтрами из разных областей светового спектра: от ультрафиолетового до оптического и инфракрасного.



В агентстве отмечают, что изображение демонстрирует характерную структуру спиральных галактик, в том числе закручивающиеся против часовой стрелки рукава.



Объект NGC 7329 открыл британский астроном немецкого происхождения Джон Гершель, впервые наблюдавший за ним 20 июля 1835 года.

Напомним, ранее сообщали, что Hubble сделал снимок двух галактик, которые из-за пыли невидимы для телескопа.

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