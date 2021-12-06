Телескоп Hubble сфотографировал галактический "глаз" в созвездии Тукан
Телескоп Hubble обнародовал фото спиральной галактики в созвездии Тукан
Об этом сообщило Европейское космическое агентство.
Телескоп сделал фотографию галактики NGC 7329 в созвездии Тукан благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3.
Затем фотографию обработали четырьмя фильтрами из разных областей светового спектра: от ультрафиолетового до оптического и инфракрасного.
В агентстве отмечают, что изображение демонстрирует характерную структуру спиральных галактик, в том числе закручивающиеся против часовой стрелки рукава.
Объект NGC 7329 открыл британский астроном немецкого происхождения Джон Гершель, впервые наблюдавший за ним 20 июля 1835 года.
- Напомним, ранее сообщали, что Hubble сделал снимок двух галактик, которые из-за пыли невидимы для телескопа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.24
Покупка 27.24Продажа 27.48
-
EUR
Покупка 30.68Продажа 31.09
- Актуальное
- Важное