Телескоп Hubble сделал снимок "тройной" галактики

Обсерватория опубликовала фотографию галактики на сайте Европейского космического агентства.



Галактика на изображении видна трижды: в виде изогнутой дуги вверху справа от яркой звезды и как две маленькие круглые точки над звездой и справа от нее.







Многократное появление SGAS 0033+02 на одном изображении – это явление, известное как гравитационное линзирование. Оно происходит, когда свет от очень далекой галактики, например SGAS 0033+02, изгибается под действием гравитации массивного небесного объекта, который находится на переднем плане, между далекой галактикой и Землей.



Галактику открыли во время Слоановского цифрового обзора неба, цель которого - идентификация увеличенных систем звезд, гравитационно изогнутых скоплениями галактик на переднем плане.



SGAS 0033+02 вызывает особый интерес из-за необычной близости к яркой звезде, которую можно использовать для калибровки и коррекции наблюдений изогнутой SGAS 0033+02.

Напомним, телескоп Hubble показал , как рождается новая звезда.