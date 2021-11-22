Телескоп Hubble сделал снимок "тройной" галактики
Телескоп Hubble сделал снимок галактики SGAS 0033+02 с помощью широкоугольной камеры WFC3. Особенность системы звезд в том, что она появляется на изображении трижды
Обсерватория опубликовала фотографию галактики на сайте Европейского космического агентства.
Галактика на изображении видна трижды: в виде изогнутой дуги вверху справа от яркой звезды и как две маленькие круглые точки над звездой и справа от нее.
Многократное появление SGAS 0033+02 на одном изображении – это явление, известное как гравитационное линзирование. Оно происходит, когда свет от очень далекой галактики, например SGAS 0033+02, изгибается под действием гравитации массивного небесного объекта, который находится на переднем плане, между далекой галактикой и Землей.
Галактику открыли во время Слоановского цифрового обзора неба, цель которого - идентификация увеличенных систем звезд, гравитационно изогнутых скоплениями галактик на переднем плане.
SGAS 0033+02 вызывает особый интерес из-за необычной близости к яркой звезде, которую можно использовать для калибровки и коррекции наблюдений изогнутой SGAS 0033+02.
- Напомним, телескоп Hubble показал , как рождается новая звезда.
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