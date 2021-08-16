Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики в созвездии Печь

Об этом сообщает обсерватория

Как отмечается, телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию спиральной галактики NGC 1385, которая находится в созвездии Печь.

Известно, что галактика находится в около 68 млн световых лет от Земли.

Место, где находится NGC 1385, не было названо в честь животного или древнего бога, как и другие сузирьия. Fornax - это латинское название печи.

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