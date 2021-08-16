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Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики в созвездии Печь
Телескоп Hubble поделился фотографией спиральной галактики NGC 1385
Об этом сообщает обсерватория.
Как отмечается, телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию спиральной галактики NGC 1385, которая находится в созвездии Печь.
Известно, что галактика находится в около 68 млн световых лет от Земли.Место, где находится NGC 1385, не было названо в честь животного или древнего бога, как и другие сузирьия. Fornax - это латинское название печи.
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