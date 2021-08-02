Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики в созвездии Часы
Телескоп Hubble поделился фотографией спиральной галактики IC 1954
Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.
Телескоп сделал новую яркую фотографию спиральной галактики благодаря универсальной широкоугольной камере WFC3.
Известно, что IC 1954 расположена в созвездии Часы на расстоянии 45 млн световых лет от Земли. В кадре можно разглядеть яркую полоску и спиралевидные "рукава" галактики, окутанные облаками пыли.
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