Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики в созвездии Часы

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.



Телескоп сделал новую яркую фотографию спиральной галактики благодаря универсальной широкоугольной камере WFC3.



Известно, что IC 1954 расположена в созвездии Часы на расстоянии 45 млн световых лет от Земли. В кадре можно разглядеть яркую полоску и спиралевидные "рукава" галактики, окутанные облаками пыли.

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