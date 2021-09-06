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Телескоп Hubble сделал снимок шарообразного скопления в созвездии Стрельца

6 сентября, 2021 понедельник
12:09
Наука Снимок шарообразного скопления в созвездии Стрельца

Телескоп Hubble поделился фотографией шарообразного звездного скопления NGC 6717

Об этом сообщает обсерватория.

Отмечается, телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию шарообразного звездного скопления NGC 6717.

Космический объект находится за 20 тыс. световых лет от Земли в созвездии Стрелец.

Известно, что NGC 6717 - это коллекция звезд, плотно связанных между собой гравитацией. Шаровидные звездные скопления содержат в своих центрах больше звезд, чем в своих окраинах.

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Хай-тек
Hubble
телескоп
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