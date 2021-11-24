Телескоп Hubble показал всплеск плазмы "новорожденной" звезды
Телескоп Hubble сделал снимок струи плазмы новообразованной звезды в созвездии Орион
Об этом сообщает NASA .
На изображении виден оранжевый объект – молодая звезда Parengo 2042. Она запускает пульсирующую струю плазмы на два световых года в туманности NGC 1977 в созвездии Орион.
В NASA отмечают, что газ струи был ионизирован (в нем образовались электрически заряженные частицы – ред.), впоследствии его подсветило излучение соседней звезды 42 Орионис. Такое явление нечасто случается и полезно для исследователей, поскольку теперь за ним легче наблюдать. Раньше эти струи можно увидеть благодаря столкновению с окружающим материалом в космосе, что образовывало яркие видимые ударные волны.
- Напомним, марсоход Curiosity сделал панорамный снимок ландшафта Красной планеты, из которого команда NASA сделала редкую открытку.
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