Телескоп Hubble показал всплеск плазмы "новорожденной" звезды

Об этом сообщает NASA .



На изображении виден оранжевый объект – молодая звезда Parengo 2042. Она запускает пульсирующую струю плазмы на два световых года в туманности NGC 1977 в созвездии Орион.







В NASA отмечают, что газ струи был ионизирован (в нем образовались электрически заряженные частицы – ред.), впоследствии его подсветило излучение соседней звезды 42 Орионис. Такое явление нечасто случается и полезно для исследователей, поскольку теперь за ним легче наблюдать. Раньше эти струи можно увидеть благодаря столкновению с окружающим материалом в космосе, что образовывало яркие видимые ударные волны.





Напомним, марсоход Curiosity сделал панорамный снимок ландшафта Красной планеты, из которого команда NASA сделала редкую открытку.