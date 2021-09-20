Телескоп Hubble показал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец
Телескоп Hubble поделился фотографией шарообразного звездного скопления ESO 520-21
Об этом сообщает обсерватория .
Так, отмечается, что телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 и камере Advanced Camera for Surveys фотографию шарообразного звездного скопления ESO 520-21 (Palomar 6), которое находится в созвездии Змееносец.Космический объект находится недалеко от центра Млечного Пути, в районе, где межзвездный газ и пыль поглощают звездный свет и делают наблюдения более сложными.
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