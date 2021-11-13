Телескоп Hubble показал, как рождается новая звезда

Об этом сообщает NASA .

Hubble снял часть отражательной туманности IC 2631 в созвездии Хамелеон, содержащей протозвезду – горячее плотное ядро звезды, формируемое и накапливающее газ и пыль.

Протозвезда может гравитационно собрать достаточное вещество, чтобы начать ядерный синтез и излучать собственную энергию и свет.

Астрономы наблюдали эту туманность в процессе поиска дисков из газа и пыли вокруг молодых звезд. Такие диски остались от образования звезды и могут образовать планеты.

Отражательная туманность — светлое газопылевое облако, светящееся в результате рассеивания пылью излучения близких звезд. Свечение таких туманностей обеспечивает сравнительно холодная звезда или группа звезд, излучение которых не приводит к заметной ионизации окружающего газа.



