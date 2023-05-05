Телескоп Hubble показал галактики-медузы с яркими "усиками", содержащими сгустки звездообразований
Космический телескоп Hubble сделал изображение галактики-медузы JO175, расположенной на расстоянии более 650 миллионов световых лет от Земли в созвездии Телескопиум
Об этом информируют в NASA .
Галактики медуз получили свое название из-за своих "усиков" из газа и пыли, образуемых звездами. Эти яркие усики содержат сгустки звездообразования и придают галактикам медуз особенно яркий вид.
Hubble недавно завершил глубокое погружение в скопление медуз, в частности в сгустки звездообразования газа и пыли, вонзающих их усики. Изучая происхождение и судьбу звезд в этих скоплениях, астрономы надеются лучше понять процессы, лежащие в основе формирования звезд во вселенной.
Это изображение галактики-медузы JO175.
Кроме того, космический телескоп сделал изображение линзообразной галактики NGC 5283. Она имеет яркое галактическое ядро, где находится сверхмассивная чёрная дыра. Когда пыль и газ попадают в нее, нагреваются и излучают свет.
NGC 5283 относится к типу Сейферта. Около 10% всех галактик являются сейфертными галактиками.
Hubble наблюдал эту галактику в рамках обзора данных о соседних активных ядрах галактик. Это поможет астрономам исследовать физику активных ядер, черных дыр и структуру галактики-хозяина.
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