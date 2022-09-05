Телескоп Hubble показал две галактики, "столкнувшиеся" друг с другом
Космический телескоп NASA/ESA Hubble сделал фотографию двух спиральных галактик - SDSS J115331 и LEDA 2073461 - которые перекрывают друг друга и потому кажется, что они будто столкнулись
Об этом сообщает ESA.
Оба космических объекта находятся на расстоянии более миллиарда световых лет от Земли.
"Несмотря на то, что на этом изображении может казаться, что SDSS J115331 и LEDA 2073461 сталкиваются друг с другом, расположение двух галактик, вероятно, случайно, ведь они на самом деле не взаимодействуют между собой. Несмотря на то, что эти две галактики могут быть просто космическими объектами, пролетающими мимо телескопа, Hubble в прошлом уже фиксировал ошеломительный ряд взаимодействующих галактик", - говорится в сообщении.
Эта фотография является одним из многих наблюдений телескопа, рассказывающих об основных моментах проекта Galaxy Zoo.
Начатый в 2007 году проект Galaxy Zoo и его преемники являются масштабными общественными научными проектами, в рамках которых группы сотен тысяч волонтеров занимаются классификацией галактик.
- Напомним, телескоп Вебб впервые сделал снимок экзопланеты за пределами Солнечной системы.
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