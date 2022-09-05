Об этом сообщает ESA.

Оба космических объекта находятся на расстоянии более миллиарда световых лет от Земли.

"Несмотря на то, что на этом изображении может казаться, что SDSS J115331 и LEDA 2073461 сталкиваются друг с другом, расположение двух галактик, вероятно, случайно, ведь они на самом деле не взаимодействуют между собой. Несмотря на то, что эти две галактики могут быть просто космическими объектами, пролетающими мимо телескопа, Hubble в прошлом уже фиксировал ошеломительный ряд взаимодействующих галактик", - говорится в сообщении.

Эта фотография является одним из многих наблюдений телескопа, рассказывающих об основных моментах проекта Galaxy Zoo.

Начатый в 2007 году проект Galaxy Zoo и его преемники являются масштабными общественными научными проектами, в рамках которых группы сотен тысяч волонтеров занимаются классификацией галактик.

Напомним, телескоп Вебб впервые сделал снимок экзопланеты за пределами Солнечной системы.

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