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Телескоп Euclid запущен в космос для исследования темной энергии Вселенной

1 июля, 2023 суббота
19:44
Технологии

В субботу, 1 июля, европейский телескоп Euclid запустили в космос с миссией исследования темной энергии Вселенной, которая продлится минимум шесть лет

Об этом пишет Reuters.

Орбитальный спутник европейского производства запущен в космос в грузовом отсеке ракеты SpaceX Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 18:00 по киевскому времени.

После короткого полета в космосе, Euclid планируют выпустить в месячное путешествие до гравитационно-стабильного положения между Землей и Солнцем, называемого точкой Лагранжа два, или L2 и расположенной на расстоянии почти 1,6 млн км от Земли.

Там Euclid будет исследовать эволюцию того, что астрофизики называют "темной Вселенной", используя широкоугольный телескоп для обзора галактик, расположенных на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли за пределами Млечного Пути. Космический аппарат оснащен приборами, предназначенными для измерения интенсивности и спектров инфракрасного света от этих галактик, таким образом, чтобы точно определить их расстояние.

Миссия сосредоточена на двух основных компонентах "темной Вселенной": "темной материи", которая невидима, но как считается, придает форму и текстуру космосу и "темной энергии", которая может объяснить ускорение расширения Вселенной. По оценкам ученых, "темная энергия" и "темная материя" составляют 95% космоса, тогда как обычная материя, которую мы можем видеть, составляет лишь 5%.

Миссия Европейского космического агентства стоит 1,4 миллиарда долларов и продлится не менее шести лет. Отмечается, что результаты миссии трансформируют астрофизику и, возможно, понимание самой природы гравитации.

  • 28 июня стало известно, что к маю 2027 года римский космический телескоп NASA Nancy Grace присоединится к Euclid, чтобы исследовать эту "темную материю" способами, никогда ранее невозможными.
Мир
Наука
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