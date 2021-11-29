Телескоп ESO сфотографировал столкновение двух галактик в созвездии Водолея

Об этом сообщает Европейская южная обсерватория.

"Как люди на оживленном перекрестке могут случайно столкнуться друг с другом, так и галактики во Вселенной могут! Но в этом случае результат драматичнее, чем небольшой толчок. Когда две галактики сталкиваются, они сливаются друг с другом, давая рождение новой, большей. Одним из примеров является галактика NGC 7727", - написали в обсерватории.

Столкновение двух галактик произошло около миллиарда лет назад. Его последствия до сих пор можно увидеть, ведь образовавшаяся из них NGC 7727 имеет неправильную форму.





Галактика расположена на расстоянии примерно в 89 млн световых лет от Земли. Изображения ученые получили с помощью телескопа обзора VLT Survey Telescope (VST) в Чили.

Фотографию сделали в рамках исследования VST-ATLAS. Его цель - нанести на карту огромную область Южного неба, настолько большую, что, по словам астрономов, "могла бы уместить около 19 тыс. полных лун". Кроме того, ученые стремятся исследовать таким образом природу темной энергии.