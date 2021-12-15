Телескоп ESO сделал самый подробный снимок черной дыры в центре Млечного пути: обнаружена новая звезда
Телескоп Европейской южной обсерватории Very Large Telescope Interferometer (ESO's VLTI) сделал 15 декабря самый подробный снимок области вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути
Об этом сообщает ESO.
"Новые изображения, полученные с детализацией в 20 раз выше, чем ранее, что достигалось с телескопом VLTI, позволили астрономам найти вблизи черной дыры не обнаруженную ранее звезду. Измеряя орбиты звезд в центре Млечного Пути, исследователи с самой высокой сегодня точностью определили массу черной дыры" , - говорится в сообщении.
Чтобы исследовать область вокруг черной дыры, ученые разработали новый метод анализа. Он оказался эффективным, ведь астрономы обнаружили неизвестную ранее звезду S300.
С марта по июль 2021 года группа исследователей сосредоточилась на изучении точного измерения движения звезд, приближающихся к черной дыре. К ней в мае 2021 года на большой скорости максимально приблизилась S29.
"Звезда с огромной скоростью - 8740 километров в секунду прошла от черной дыры на расстоянии всего 13 миллиардов километров - примерно в 90 раз дальше расстояния между Солнцем и Землей", - говорится в сообщении.
Новые наблюдения объединили с ранее полученными данными и благодаря этому ученые подтвердили, что звезды вращаются вокруг черной дыры в точном соответствии с предсказаниями общей теории относительности для объекта с массой 4,30 млн солнечных масс.
Как отмечают астрономы, на сегодняшний день это самая точная оценка массы черной дыры в центре Млечного Пути.
- Напомним, зонд Parker стал первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях атмосферы Солнца.
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