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Телескоп Джеймс Уэбб нашел углекислый газ на Европе - спутнику Юпитера

22 сентября, 2023 пятница
04:51
Наука

Астрономы, используя данные космического телескопа Джеймса Вебба NASA, обнаружили углекислый газ в определенном регионе на ледяной поверхности Европы – спутнику Юпитера

Об этом сообщает официальный сайт NASA.

Анализ показывает, что углекислый газ, вероятно, возник в подповерхностном океане Европы, а не доставлен метеоритами или другими внешними источниками.

"Кроме того, он был отложен в геологически недавнем временном масштабе. Это открытие имеет важные последствия для потенциальной годности для жизни океана Европы", - говорится в сообщении NASA.

В октябре 2024 года NASA планирует запустить космический корабль Europa Clipper, который совершит десятки близких облетов Европы для дальнейшего исследования того, могут ли на спутнике Юпитера быть условия, пригодные для жизни.

Фото: nasa.gov.
Поверхность Европы с помощью NIRCam на
космическом телескопе Джеймса Уэбба

Что известно о Европе

Спутник Юпитера Европа является одним из немногих объектов в нашей Солнечной системе, которые могут иметь условия, пригодные для жизни.

Предыдущие исследования показали, что под ледяной поверхностью лежит соленый океан жидкой воды со скалистым морским дном. Однако планетологи пока не подтвердили, содержит ли океан химические вещества, необходимые для жизни, в частности углерод.

Технологии
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