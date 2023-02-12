Телеобращение президента Ирана Раиси прервали антиправительственные хакеры
Телевизионное выступление президента Ирана Ибрагима Раиси в честь 44-й годовщины Иранской революции ненадолго прервали антиправительственные хакеры
Об этом информирует CNN .
Отмечают, что выступление Раиси было прервано в интернете примерно на минуту. Тогда на экране появился логотип группы антиправительственных хакеров из группы "Эдалат Али" ("Правосудие Али") и голос воскликнул: "Смерть Исламской Республике".
Раиси, чье правительство молодые протестующие пытаются устранить, в своей речи призвал "обманутую молодежь" раскаяться, чтобы их помиловал верховный лидер Ирана. Тогда, как он сказал толпе на большой площади Азади в Тегеране, "иранский народ встретит их с объятиями".
- 12 февраля стало известно, что президент Ирана Ибрагим Раиси 14-16 февраля посетит Китай и встретится с лидером страны Си Цзиньпином.
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