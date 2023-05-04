3 мая, во Всемирный день свободы печати, вышло в свет наше новое исследование о вызовах для свободы слова и журналистов в условиях войны. Оно охватило 165 журналистов/ок.

Ключевое:

Большинство украинских журналистов считают, что в Украине даже в условиях военного положения сохраняется свобода слова. В то же время, они также убеждены, что единственный телемарафон должен быть прекращен, и он является одной из форм цензуры.

Так, журналисты оценивают состояние свободы слова в Украине в 2023 году в 6,4 балла по 10-балльной шкале, где "1" - очень плохо, а "10" - очень хорошо.

В то же время значительная часть опрошенных медийщиков после 24 февраля 2022 сталкивались в своей деятельности с нарушениями права на свободу слова и информации. Чаще всего журналисты заявляли об отказе должностных лиц в предоставлении общественно важной информации (51% опрошенных), цензурировании готовых материалов или запрете обнародования определенной информации (22%) и отказе в аккредитации (17%).

62% опрошенных журналистов одной из форм цензуры считают единственный телемарафон, созданный в начале полномасштабного вторжения. 2/3 также убеждены, что единый марафон должен быть прекращен и все вещатели могут начать вещание самостоятельно

Журналисты, признававшие наличие цензуры, чаще всего заявляли, что она осуществляется со стороны разных органов государственной или местной власти, а также собственников СМИ. На третьем месте – самоцензура журналистов.

Кроме того, 62% опрошенных журналистов одной из форм цензуры считают единственный телемарафон, созданный в начале полномасштабного вторжения. 2/3 также убеждены, что единый марафон должен быть прекращен и все вещатели могут начать вещание самостоятельно. Часть респондентов говорит: единственный телемарафон следует сохранить по крайней мере до завершения активной фазы войны. В то же время, почти все из них убеждены, что его нужно модифицировать и улучшить качество контента.

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Большинство медийщиков (78%) говорят, что российское вторжение увеличило количество случаев самоцензуры. Среди причин, принуждающих журналистов к самоцензуре, ключевым является три: страх ошибиться или сложности в проверке информации и собственные убеждения (по 45%) и страх остаться без работы (44%).

Наибольшими угрозами свободе слова и работе журналистов медийщики считают физические угрозы или угрозу жизни, связанные с работой в зоне боевых действий (67%), уменьшение финансирования СМИ (55%), цензуру со стороны органов власти (47%) и низкий уровень квалификации. журналистов (45%).

Наш ключевой вывод: журналисты хорошо оценивают состояние свободы слова, не воспринимают различные формы цензуры. Однако есть негативная тенденция: на место цензуры владельца СМИ, доминировавшей до войны, приходят самоцензура и цензура органов власти.

Больше интересных цифр, мнений и оценок журналистов читайте в полной версии исследования здесь.

Социологический опрос проведен Democratic Initiatives Foundation-Фонд "Демократические Инициативы" в сотрудничестве с ZMINA. Центр прав человека при поддержке Freedom House Ukraine.

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Об авторе. Татьяна Печончик, глава правления Центра прав человека Zmina

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