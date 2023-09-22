Телемарафон опроверг фейк по трансляции выступления Зеленского на Генассамблее ООН

Об этом информирует директор по стратегическому маркетингу в "1+1" Ольга Захарова.

"21 сентября российские и пророссийские источники начали распространять ложные сообщения о монтаже в трансляции выступления Владимира Зеленского в ООН. Команда марафона "Единые новости" сообщает, что эта информация ложна и призывает журналистское сообщество и авторов цифрового контента к противодействию российскому фейку", - говорится в заявлении.

Эту информацию распространяют подконтрольные кремлю СМИ со ссылкой на "блогера" Анатолия Шария, опубликовавшего перемонтированное видео в своем Telegram-канале. Также фейк поддержали некоторые украинские и европейские источники.

"Подтверждением фейка является несоответствие визуальных маркировок. Каналы марафона используют дополнительные графические элементы - геотитр, плашку, подвижную строку, которые отсутствуют в фейковом видео. Кроме этого, в прямом эфире марафона трансляция выступления Президента дублировалась другим диктором, также легко проверить. был использован фрагмент речи Президента с украинским дубляжем с видео, которое размещено на YouTube-канале ТСН, однако в указанном фрагменте видео не содержит никаких других кадров из зала, кроме речи Президента за трибуной. Обращаем внимание, что в оригинальном видео нет графической маркировки 1+1 Марафон, добавленной в фейковый ролик его авторами", - пишет Захарова.

Как отмечается, не первый раз враг использует брендинг популярных украинских телеканалов или марафона для дезинформации.