Телемарафон опроверг фейк по трансляции выступления Зеленского на Генассамблее ООН
Информация о якобы изменениях в трансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского в Генассамблее ООН неправдива и является фейком российских пропагандистов
Об этом информирует директор по стратегическому маркетингу в "1+1" Ольга Захарова.
"21 сентября российские и пророссийские источники начали распространять ложные сообщения о монтаже в трансляции выступления Владимира Зеленского в ООН. Команда марафона "Единые новости" сообщает, что эта информация ложна и призывает журналистское сообщество и авторов цифрового контента к противодействию российскому фейку", - говорится в заявлении.
Эту информацию распространяют подконтрольные кремлю СМИ со ссылкой на "блогера" Анатолия Шария, опубликовавшего перемонтированное видео в своем Telegram-канале. Также фейк поддержали некоторые украинские и европейские источники.
"Подтверждением фейка является несоответствие визуальных маркировок. Каналы марафона используют дополнительные графические элементы - геотитр, плашку, подвижную строку, которые отсутствуют в фейковом видео. Кроме этого, в прямом эфире марафона трансляция выступления Президента дублировалась другим диктором, также легко проверить. был использован фрагмент речи Президента с украинским дубляжем с видео, которое размещено на YouTube-канале ТСН, однако в указанном фрагменте видео не содержит никаких других кадров из зала, кроме речи Президента за трибуной. Обращаем внимание, что в оригинальном видео нет графической маркировки 1+1 Марафон, добавленной в фейковый ролик его авторами", - пишет Захарова.
Как отмечается, не первый раз враг использует брендинг популярных украинских телеканалов или марафона для дезинформации.
- Также 21 сентября Еспресо писало, что враг распространил фейк о якобы внесении президента Польши в базу украинского "Миротворца" через зерновое эмбарго.
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