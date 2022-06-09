Телекомпания CNN показала эксклюзивное видео с передовой, на котором ВСУ уничтожают врага американским оружием

Американский журналист Мэтью Ченс сделал видеорепортаж с передовой, чтобы продемонстрировать, как ВСУ используют оружие, переданное США.

В частности, украинские военные, общаясь с репортером, утверждают, что вооружение, предоставленное американцами, дает им преимущество – оно легче и точнее, чем оружие, которое использует Россия. Поэтому защитники Украины ждут еще большее оружие из-за океана.