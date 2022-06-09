Телекомпания CNN показала эксклюзивное видео с передовой, на котором ВСУ уничтожают врага американским оружием
Работу украинских артиллеристов, использующих американские гаубицы М777, транслировали на телеканале CNN
Американский журналист Мэтью Ченс сделал видеорепортаж с передовой, чтобы продемонстрировать, как ВСУ используют оружие, переданное США.
В частности, украинские военные, общаясь с репортером, утверждают, что вооружение, предоставленное американцами, дает им преимущество – оно легче и точнее, чем оружие, которое использует Россия. Поэтому защитники Украины ждут еще большее оружие из-за океана.
- Напомним, 26 мая понтонную переправу рашистов через Северский Донец ВСУ уничтожили гаубицами М777.
- 8 июня Украина и Норвегия официально подтвердили поставки Украине 22-х гаубиц M109 с запчастями и боеприпасами.
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