Телекоммуникационная компания Ericsson объявила, что покидает российский рынок

Об этом сообщает официальный сайт Ericsson .

В компании заявили, что приостанавливают ведение своего бизнеса в РФ на неопределенный срок.

"В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Европейского Союза компания теперь приостановит бизнес с клиентами в России на неопределенный срок. Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами по бессрочному прекращению бизнеса", - отметили в компании.

По оценкам экспертов доля Ericsson на российском телекоммуникационном рынке составляла около 20%.

8 апреля компании Acer, EPAM и EarthDaily Analytics присоединились к технологической блокаде России и Белоруссии.

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