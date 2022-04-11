Телекоммуникационная компания Ericsson объявила, что покидает российский рынок
Шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson свернул свою деятельность в РФ
Об этом сообщает официальный сайт Ericsson .
В компании заявили, что приостанавливают ведение своего бизнеса в РФ на неопределенный срок.
"В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Европейского Союза компания теперь приостановит бизнес с клиентами в России на неопределенный срок. Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами по бессрочному прекращению бизнеса", - отметили в компании.
По оценкам экспертов доля Ericsson на российском телекоммуникационном рынке составляла около 20%.
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