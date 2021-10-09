Телеканалы замалчивают офшорный скандал Зеленского: расследование журналистов телеканала "Еспресо"

Об этом говорится в расследовании журналистов телеканала "Еспресо" специально для программы "Вечер с Николаем Княжицким"



Pandora Papers может стать первой действительно серьезной проблемой для Владимира Зеленского, точнее для его ядерного электората - того, который никак не отреагировал на странную поездку в Оман, "Большое воровство" или подозрение в государственной измене после "вагнергейта".



Pandora Papers - это проект журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые опубликовали данные о скрытых активах и операциях множества мировых лидеров, политиков, миллиардеров, артистов и мафиози. Над проектом работали два года.

За это время более 600 журналистов посмотрели почти 12 млн конфиденциальных файлов, которые попали к ним в руки благодаря утечке из 14 офшорных фирм-регистраторов. Они создают подставные компании для клиентов, которые хотят сохранить финансовую активность в тени. Файлы Pandora Papers - самая крупная утечка из офшорных зон в истории.

С украинской стороны к проекту присоединились журналисты "Слидство.Инфо", ранее участвовавшие в работе над расследованиями Panama Papers, Paradise Papers. Главный редактор проекта - Анна Бабинец.



Но кто бы мог подумать, что в результате этого титанического труда символом офшоров станет президент Украины? По крайней мере, таким его сделала "Зе Гардиан" - не просто британское, мировое топ-медиа. И вот перед нами Зеленский на обложке мирового топ-медиа. Правда, в очень сомнительной компании - коррумпированных и авторитарных лидеров. Что же так поразило британцев, что они отдельно акцентировали внимание на президенте беднейшей страны Европы?

Всего в расследовании Pandora Papers фигурируют 336 политиков из разных стран мира. Относительно Владимира Зеленского расследователи установили: офшорные компании Зеленского и его окружение с 2012 года получили 40 млн долларов от офшорных компаний Игоря Коломойского.

Перевод средств происходил через подконтрольный тогда Коломойскому Приватбанк, точнее через его кипрский филиал. Номинальным владельцем офшорных компаний лидеров проекта "Квартал-95" был Иван Баканов, ныне - глава СБУ.

Баканов владел офшорной фирмой Davegra Limited, которая была владельцем всего офшорного бизнеса Зеленского и его друзей-кварталовцев. О том, что реальными владельцами являются именно они, говорится в тайной "трастовой декларации", которую подписал Баканов. Зеленский получал дивиденды от одной из офшорных фирм уже после того, как формально продал свою долю в ней, отметили расследователи.



Сначала, когда разорвалась эта бомба, - на Банковой мертво замолчали. Затем, к счастью для Зеленского, грянул другой скандал - с его другом, руководителем государственного Укрэксимбанка, который распустил руки на журналистов. А еще позже офшорную вонь перебила отставка Разумкова. И когда все информационные шумы исчезли, - оказалось, что никто об офшорах не забыл. Пришлось голосами так называемых "положительных блогеров" - особого вида информационных войск Банковой - объяснять, почему $40 млн в офшорах Зеленского это не так плохо как $3 тыс. в офшоре Порошенко. И вот что из этого получилось.



"В моем понимании предмета для скандала и какой-либо измены нет потому, что это частный бизнес. В Украине офшорные компании настолько распространенное явление, что, мне кажется, владельцы ларьков и владельцы мелкого бизнеса уже имеют офшорную компанию", - пояснил член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко

Этот тезис развивают и сами "Слуги народа". Запомните: офшоры - это не плохо.

"У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже имею. Сейчас на жене один офшор с Сейшел. Это нормальный процесс", - заявил Давид Арахамия.

И действительно, офшоры - это не уголовное преступление. Но месяц назад миллионам украинцев тридцати- и сорокалетним, министр финансов официально заявил: не рассчитывайте на государственные пенсии. То есть нам - акцизы, налоги, пошлины, сборы, а Владимиру Александровичу, оказывается, - квартира через офшор, то есть без уплаты налогов, на Оболони в Киеве.

"Мы и дальше наблюдаем, что Студия "95 квартал", большая часть этого бизнеса находится в офшорах. Владимир Зеленский владеет квартирой на Оболони в Киеве, и почему-то эта квартира в собственности кипрского офшора, то есть он декларирует это все время в своей декларации. Для меня непонятно, честно говоря, почему владение украинским гражданином квартиры в Украине, в Киеве, обязательно должно происходить через офшор", - отметила Анна Бабинец



Этот комментарий очень важен. Анна Бабинец наголову разбила главный тезис "зеленой" пропаганды - эта вся история не про вчера, а про сегодня. Потому что не просто комик Зеленский, но и президент Зеленский вот уже два года как пользуется этим счетам. Может и за свет в лондонской квартире Шефира из них платят, или за воду на итальянской вилле самого Зеленского - или на кого он там ее оформил.



"Мы нашли целую кучу офшорных фирм, связанных с "95-м кварталом", и что мы разоблачили - мы разоблачили, что эта группа компаний могла получать деньги от фирм, связанных с Коломойским и Приватбанком. И эти фирмы были привлечены к отмыванию денег, поэтому не исключено также, что эти деньги могли проходить через - грязные деньги, скажем так, - могли проходить и через фирмы, связанные с Зеленским и его Студией "95 квартал". Мы также проследили, что эти деньги могли в конечном итоге превратиться в шикарные квартиры в Лондоне людей из окружения Владимира Зеленского. Речь идет о первом помощнике Сергее Шефире и господине Яковлеве, который продолжает оставаться в 95 квартале", - добавила Анна Бабинец.



Расследователи подозревают, что в целом Студия "95 квартал", только в 2012 году могла получить от фирм, связанных с Игорем Коломойским, около 40 млн долларов. Только один вопрос: что это за деньги?



А теперь - ключевой вопрос: как вся эта история о грязных деньгах и ложь отразится на поддержке президента? Кто-то говорит: никак. Потому что вроде бы рейтинг у Зеленского тефлоновый - то есть, ничего к нему не пристает, как к сковороде "Тефаль". Вот он имеет свой ядерный электорат - 15-20% и что бы ни делал - эти люди его не предадут. Так хотят считать и в самой партии "Слуга народа".



"Как видите, никакого влияния на мнение людей это не возымело. Я объясню почему. Потому что каждый человек, который читает новости об этом или смотрит расследования, четко понимает, что в 2012 году Владимир Зеленский не то что не был политиком, это еще 9 лет назад, когда он даже и не решил стать политиком. Это было время президентства Виктора Януковича", - считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Впервые за два с половиной года президентства Владимира Зеленского его избиратель услышал и увидел, что его президент Владимир Зеленский - точно такой же политик, как и все старые политики. И это на самом деле и история, которая при продолжении серьезной интенсивности информационных атак может реально повлиять на Владимира Зеленского, потому что до сих пор он строил имидж на том, что он не такой, как все остальные.



Мы были очень неприятно удивлены тем, что действительно мы увидели признаки цензуры в медийной сфере, касалось это как раз освещения ситуации с офшорами. Это или, можно сказать, цензура, или действительно существование каких-то темников. Поскольку не поставили эту информацию СМИ, связанные непосредственно с олигархами, с Коломойским, с Ахметовым, Пинчуком.



На Банковой решили просто перерезать телекабель, который держат в руках несколько олигархов. Да, именно тех, которые уже или разгромлены, или вот-вот будут.



Итак, после убийства Гонгадзе, после Украины без Кучмы, после оранжевого Майдана, после Революции Достоинства - так мало тех, кто посмели рассказать об отвратительном скандале с участием президента. Но все же нужно назвать эти медиа. Как героев, поименно. Потому что пока такие существуют - мы все же не Россия.

Об офшорах президента Зеленского в первые дни скандала вспомнили:

- Суспильне

- Еспресо

- Прямой

- 5 канал

- Зеркало Недели

- Украинская правда

- НВ

- Радио Свобода

- Обозреватель

- Гордон

- Цензор

- Бабель

- Буквы

- Лига

- УНН

- Интерфакс-Украина

- 24 канал

И ни одного телеканала так называемого олигархического пула - 1 + 1, ТРК Украина, IСTV, СТБ.

Но пока Банковая пытается героически сдержать ладонями горную реку - дамбу рвут уже даже бывшие "собратья".



"Принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям - все, врагам - закон". А принцип "офшоры для власти - позор", стал принципом "ничего страшного, у каждого ФЛП они есть", - отметил экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



Но если вместе с олигархами, с которыми воюешь разве что ртом, а рукой ласкаешь, - еще можно как-то обманывать украинцев, то мир не обманешь. Вот эта позолота - молодого, восточноевропейского Джастина Трюдо или Эмманюэля Макрона, как пытались представить западной публике Владимира Зеленского его пиарщики, - после Pandora Papers с него слезла окончательно. Он все больше становится похожим на Владимира из соседнего государства. Для Путина красной линией, которую он перешел, стала гибель подводной лодки "Курск". После этого независимые российские медиа замолчали навсегда. Неужели и Зеленский это уже сделал - сейчас или ранее с "вагнергейтом", о котором тоже почему-то все молчат? Но мир - уже другой, чем тогда у Путина, он информационно глобализированный. И попробуй скрыть информацию, из 336 политиков в списке Panama Papers - 38, то есть более 10% - из Украины.



Фамилия Владимира Зеленского в связи с Pandora Papers упоминается в следующих изданиях: The Guardian, The Washington Post, BBC, CNN Euronews, Deutsche Welle, Süddeutsche Zeitung, El Pais, Japan Today.

Одно из самых жестких: Süddeutsche Zeitung: "Скандальный бизнесмен скачал $5 млрд из украинского банка. Pandora Papers теперь предполагают, что глава государства Владимир Зеленский мог извлечь из этого выгоду".



Такая тональность - это имиджевая катастрофа, которой может не бояться разве Путин или африканские диктаторы. Что должен сделать в этой ситуации Зеленский? Да ничего. Просто ждать следственных действий, как премьер Чехии, или сделать вид, что ничего не произошло, как президент России. И свой выбор Зе-президент уже сделал. По крайней мере в этом скандале он - как Путин.



В Чехии, в связи с утечкой данных Pandora Papers, открыто дело против премьера Бабиша - из-за покупки замка во Франции через офшоры.

В Российской Федерации пресс-секретарь Путина Песков заявил: "Никакого криминала. Пока ничего особенного мы не увидели".Эта история только началась - информационные ухищрения, смещение акцентов и очередные договоренности с олигархами действительно могут приостановить падение рейтинга Зеленского. Но непоправимое для него уже произошло - офшорный президент может уйти от налогов, но не от пренебрежения своих сограждан.