Телеканал "Рада" показал в эфире телемарафона кадры из МЧС РФ, якобы эвакуировавшего людей из Херсона

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Кадры появились 9 июня в 16:35, после чего их начали распространять в соцсетях. Издание пишет, что на нескольких отрывках заметны лодки и форма работников российского МЧС с соответствующей надписью на ней. Также на одном из фрагментов видно, как по затопленному участку проплывает лодка с аналогичной надписью с, вероятно, несколькими эвакуированными на борту.

Медиаэксперт телеканала "Рада" Владислав Матяш подтвердил, что в эфире все же присутствовал этот кадр. По его мнению, это досадная ошибка, произошедшая из-за человеческого фактора.

"Насколько мне известно, кадр был. Произошла какая-то досадная ошибка - человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей", - сказал он.