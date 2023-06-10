Телеканал "Рада" показал в эфире телемарафона кадры из МЧС РФ, якобы эвакуировавшего людей из Херсона
В слоте государственного телеканала "Рада" во время эфира национального телемарафона показали кадры с предположительно эвакуацией людей, которую якобы проводило МЧС России на временно оккупированной Херсонщине
Об этом сообщает "Детектор медиа".
Кадры появились 9 июня в 16:35, после чего их начали распространять в соцсетях. Издание пишет, что на нескольких отрывках заметны лодки и форма работников российского МЧС с соответствующей надписью на ней. Также на одном из фрагментов видно, как по затопленному участку проплывает лодка с аналогичной надписью с, вероятно, несколькими эвакуированными на борту.
Медиаэксперт телеканала "Рада" Владислав Матяш подтвердил, что в эфире все же присутствовал этот кадр. По его мнению, это досадная ошибка, произошедшая из-за человеческого фактора.
"Насколько мне известно, кадр был. Произошла какая-то досадная ошибка - человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей", - сказал он.
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