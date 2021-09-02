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Телеканал "НАШ" может потерять лицензию: Нацсовет обращается в суд

2 сентября, 2021 четверг
18:25

Национальный совет на заседании 2 сентября применила сразу 5 санкций за распространение языка вражды - две к телеканалу "НАШ" и три к "Макси-ТВ"

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал " НАШ " (ООО " НАШ 365 ", г. Киев). К "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага", г. Киев) за ретрансляцию передач телекомпании "НАШ" применена санкция "объявление предупреждения" и наложены два штрафа за те же передачи с Еленой Лукаш и Андреем Пальчевским, выходившие в те же дни на телеканале "НАШ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Нацсовет рассмотрел результаты проверки телеканала "НАШ", которая проводилась на основании мониторинга за 27 и 28 апреля 2021 года и касалась ток-шоу "Важное". Его вели Максим Назаров и Ангелина Пичик, гостьей студии была министр юстиции при Януковиче Елена Лукаш.

Регулятор отмечает, что на передаче Лукаш утверждала, что нынешняя власть Украины и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей. Всю ответственность за ведение боевых действий на востоке Украины Лукаш возлагает на политическое руководство Украины, а не на страну-агрессора. Она безапелляционно утверждает о нежелании власти прекратить эту войну, ставит под сомнение территориальную целостность страны и даже прибегает к агрессивным заявлениям, таким как: "Украины нет. Украина не субъектна".

Кроме того, экс-министр навязывает зрителям мысль, которая распространяется российской пропагандой, что в Украине "процветает фашизм". Также в лексике Лукаш есть провокационные, оскорбительные и дискриминационные определения по отношению к людям, которые живут на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как отмечают в Нацсовете, очевидна цель таких утверждений - скомпрометировать политическое руководство Украины, уверить граждан в его коварных намерениях, посеять страх и ненависть. Трансляция подобных публичных высказываний в эфире телеканала является ничем иным, как разжиганием национальной розни, унижением отдельных групп населения, побуждением к недовольству и ксенофобии.

Национальный совет признал нарушение телеканалом "НАШ" норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" и наличие разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Телеканал в течение месяца должен заплатить штраф 119 544,75 грн, что составляет 25% процентов суммы лицензионного сбора компании. Такие штрафные санкции предусмотрены действующим законодательством за сами нарушения.

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