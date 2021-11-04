Телеканал "НАШ" могут лишить лицензии, а "Макси-ТВ" оштрафовали за язык вражды

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Руководствуясь частью 13 статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "НАШ 365".

На ООО "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ", - ред.) на основании части 8 статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" наложен штраф в размере 25 % суммы лицензионного сбора, что составляет 119 544,75 грн", – говорится в заявлении.



Внеплановую проверку обеих компаний провели 17 сентября. Анализировали эфиры за 28-31 июля и 1-2 августа этого года.

Нарушения обнаружили в передаче "Важное", заказанной в ООО "НАШ 365" для трансляций на "Макси-ТВ". В прямом эфире 28 июля гостя программы Елена Бондаренко (эснардеп от Партии регионов, - ред.) использовала язык вражды по отношению к части населения страны, говорящей на украинском языке.



"Гость программы использовала в своей речи украинофобскую лексику - "украиноязычные насильники", "русскоязычных граждан… не признают… никем…, это непонятно кто", "не русскоязычные забирали права у украиноязычных граждан, а всегда это было в отношении русскоязычных граждан. Т.е. всегда агрессивные действия, "языковое насилие", "языковая дискриминация", лишение прав одной части граждан Украины ("русскоязычных граждан") приписывалось той части граждан Украины, которая владеет и использует в общении украинский язык", - передает Нацсовет.

Работники телерадиоорганизаций несут ответственность за слова гостей и должны соблюдать стандарты объективности, точности, беспристрастности и сбалансированности подачи информации. По словам Нацсовета, ведущие программы Артем Никифоров и Ангелина Пичик не выполнили своих обязанностей. Программу ставили на повторы семь раз без какой-либо редакционной модерации.

"Приглашая на эфир Е. Бондаренко, телерадиокомпании должны учесть соответствующий социально-политический контекст и взгляды, которых придерживается их гостья. Напротив - этому политику была предоставлена площадка для распространения предвзятой необъективной информации, языка вражды, нарративов кремлевской пропаганды, что дает основания утверждать, что организация трансляции этого интервью была умышленной и сознательной", - говорится в сообщении.