Телеканал минобороны России подтвердил ликвидацию двух своих полковников вблизи Бахмута

Об этом сегодня проинформировал телевизионный канал "Звезда" министерства обороны РФ.

"Командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров лично руководил боем", – сообщает ТГ-канал пропагандистов.

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Как отмечается, после третьей подряд украинской атаки Макров получил ранение и умер во время эвакуации.

Заместитель командира армейского корпуса россиян по военно-политической работе полковник Евгений Бровко получил несовместимые из жизни "множественные осколочные ранения".

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По данным телеканала МО РФ "Звезда", описанные события имели место "южнее населенного пункта Красное в "ДНР".

Речь идет о селе Ивановское Бахмутского района Донецкой области (до декоммунизации - Красное), юго-западнее Бахмута. Оккупанты до сих пор называют его Красное.

Рядом расположена Клещивка. О потерях среди российского командования рядом с Клещивкой защитники Украины сообщили 13 мая.