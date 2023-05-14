Телеканал минобороны России подтвердил ликвидацию двух своих полковников вблизи Бахмута
В боях на юго-западной окраине Бахмута вчера, 13 мая 2023года, Вооруженные Силы Украины действительно убили российских полковников. Речь идет о Вячеславе Макарове и Евгении Бровко
Об этом сегодня проинформировал телевизионный канал "Звезда" министерства обороны РФ.
"Командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров лично руководил боем", – сообщает ТГ-канал пропагандистов.
Читайте также: Наши воины продолжают наступление в Бахмуте, - Сырский
Как отмечается, после третьей подряд украинской атаки Макров получил ранение и умер во время эвакуации.
Заместитель командира армейского корпуса россиян по военно-политической работе полковник Евгений Бровко получил несовместимые из жизни "множественные осколочные ранения".
Читайте также: Украина готовится к нескольким контрнаступлениям, - Defense Express
По данным телеканала МО РФ "Звезда", описанные события имели место "южнее населенного пункта Красное в "ДНР".
Речь идет о селе Ивановское Бахмутского района Донецкой области (до декоммунизации - Красное), юго-западнее Бахмута. Оккупанты до сих пор называют его Красное.
Рядом расположена Клещивка. О потерях среди российского командования рядом с Клещивкой защитники Украины сообщили 13 мая.
- Представитель ВСУ Анатолий Штефан заявил о ликвидации неподалеку от Клещивки нескольких российских полковников. Он назвал их инциалы, должности, а также принадлежность к командованию российской 4-й ОМСБр.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное