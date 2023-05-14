Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Телеканал минобороны России подтвердил ликвидацию двух своих полковников вблизи Бахмута

Телеканал минобороны России подтвердил ликвидацию двух своих полковников вблизи Бахмута

14 мая, 2023 воскресенье
14:13
Война с Россией

В боях на юго-западной окраине Бахмута вчера, 13 мая 2023года, Вооруженные Силы Украины действительно убили российских полковников. Речь идет о Вячеславе Макарове и Евгении Бровко

Об этом сегодня проинформировал телевизионный канал "Звезда" министерства обороны РФ.

"Командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров лично руководил боем", – сообщает ТГ-канал пропагандистов.

Читайте также: Наши воины продолжают наступление в Бахмуте, - Сырский

Как отмечается, после третьей подряд украинской атаки Макров получил ранение и умер во время эвакуации.

Заместитель командира армейского корпуса россиян по военно-политической работе полковник Евгений Бровко получил несовместимые из жизни "множественные осколочные ранения".

Читайте также: Украина готовится к нескольким контрнаступлениям, - Defense Express

По данным телеканала МО РФ "Звезда", описанные события имели место "южнее населенного пункта Красное в "ДНР".

Речь идет о селе Ивановское Бахмутского района Донецкой области (до декоммунизации - Красное), юго-западнее Бахмута. Оккупанты до сих пор называют его Красное.

Рядом расположена Клещивка. О потерях среди российского командования рядом с Клещивкой защитники Украины сообщили 13 мая.

Донбасс
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Военные новости
Читайте также:
Брянська область
13 мая, 2023 суббота
В Брянской области РФ в течение дня упали два вертолета и два самолета окупантов, летевших бомбить Украину: экипажи не выжили
F-16
13 мая, 2023 суббота
США могут предлагать Украине самолеты F-16 в обмен на проведение реформ, - британский эксперт
Евробачення Швеція – Loreen
14 мая, 2023 воскресенье
На "Евровидении-2023" победила певица Loreen из Швеции. Это ее вторая победа на конкурсе
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.32
    Покупка 37.32
    Продажа 37.89
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
14 мая
14:40
В Тайване обнаружили обломки китайского космического аэростата
14:35
Россияне обстреляли жилой дом на Херсонщине: погиб пожилой мужчина
14:11
Зеленский отреагировал на публикацию WP о "своем предложении" захватить приграничные села РФ
14:08
OPINION
Обмен Богуслаева: даже одна спасенная украинская жизнь того стоит
14:04
оружие нато
Террористы обстреляли фермеров в регионе Буркина-Фасо: 33 человека погибли
14:01
В Кении количество жертв культа конца света возросло до 201
13:41
Пока Россия не выведет свои войска, не о чем говорить, - Шольц
13:36
Украина готовится к нескольким контрнаступлениям, - Defense Express
13:29
Усик ответил, чем будет заниматься после завершения карьеры
13:27
Эксклюзив
Минобороны должно было переодеть армию в летнюю форму еще 15 апреля, - волонтер Яровая
13:06
лукашенко, 9 мая 2023
Лукашенко не пришел на день флага Беларуси
12:44
Моуринью заинтересован в трансфере украинского голкипера "Реала" Лунина - СМИ
12:24
В Херсонской области погибли пять человек, подорвавшись на российском снаряде
12:23
Польша получит первые РСЗО Himars 15 мая
12:22
Усик рассказал, почему не удалось договориться о бое за звание абсолютного чемпиона с Фьюри
12:03
OPINION
Туризм во время войны
11:59
К авиакатастрофам в Брянской области причастна российская ПВО, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Игнат
11:55
Обновлено
Зеленский в Берлине встретился со Штайнмайером и Шольцем
11:13
Российская армия держит в Черном море четыре ракетоносителя с 25 "калибрами"
10:55
Враг ночью бил по Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине, повреждены объекты критической инфраструктуры, ЦНАП, есть раненые
10:49
Инфографика
Курс валют на 13 мая: евро продолжает дешеветь в обменниках
10:38
Обновлено
УПЛ: "Динамо" сенсационно проиграло "Черноморцу", а "Шахтер" обыграл "Ингулец". Расписание 26-го тура
10:32
Британская разведка назвала количество военных РФ, воюющих против Украины
10:08
РФ на рассвете снова атаковала Тернопольщину ракетами, повреждены дома, гражданские объекты и автомобили, - ОВА
10:06
OPINION
Игорь Попов
Как быстро Украина может интегрироваться в НАТО?
09:52
В Сомали ликвидировали 44 боевиков группировки "Аш-Шабаб"
09:48
Денис Беринчик
"Это просто стыд": промоутер объяснил, почему украинский боксер отказался от чемпионского титула
09:32
Эксклюзив
Николай Маломуж
Есть определенные вопросы контрразведки на цепях военной логистики, - генерал Маломуж
09:23
Эксклюзив
Большинство детей во время "эвакуации" в Запорожской области оккупанты вывозят в РФ, в частности в Ростов, - депутат облсовета
09:17
Во время ночной российской атаки ПВО сбила 3 крылатые ракеты и 25 дронов
08:55
В Турции началось голосование на президентских и парламентских выборах
08:37
Инфографика
Силы обороны за сутки ликвидировали 620 российских военных, 5 танков и 31 БПЛА, - Генштаб ВСУ
08:07
OPINION
Мирные переговоры бессмысленны без поражения России
07:49
ракета Storm Shadow
В ISW проанализировали, какими для РФ будут последствия появления у Украины дальнобойных ракет
07:01
РФ продолжает наносить массированные удары по Украине, за Бахмут продолжаются тяжелые бои, - Генштаб ВСУ
06:29
Бахмут
ISW: Украинские войска освободили в районе Бахмута 16,85 кв. км
02:02
Обновлено
На "Евровидении-2023" победила певица Loreen из Швеции. Это ее вторая победа на конкурсе
01:20
Израиль и Исламский джихад объявили о прекращении огня с 22:00, - Jerusalem Post
01:01
"Челси" окончательно выбрал нового главного тренера
00:41
Обновлено
В окрестностях Киева сработало ПВО, а в Тернополе прилет в промзону
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV