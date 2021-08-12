Телеканал "Интер" проверят из-за трансляции фильмов с российскими актерами

Об этом передает пресс-служба Нацсовета.

"Национальный совет рассмотрел на заседании 12 августа результаты мониторинга ЧАО" Телеканал "Интер" (логотип "ИНТЕР") по 26, 27, 28, 29, 31 июля и 3, 4 и 7 августа этого года и через обнаружены признаки нарушения украинского законодательства назначила ему внеплановую невыездной проверки. Телеканал показывает фильмы с русскими актерами, входящих в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство ", - говорится в сообщении.

Так, в эфире "Интера" транслировались такие фильмы:

"Место встречи изменить нельзя" ( "Место встречи изменить нельзя") при участии Станислава Говорухина;

"Пленник замка Иф" ( "Узник замка Иф") при участии Михаила Боярского;

"Д'Артаньян и три мушкетера" ( "Д'Артаньян и три мушкетера") при участии Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;

"По семейным обстоятельствам" ( "По семейным обстоятельствам") при участии Евгения Стеблева;

"Большая перемена" ( "Большая перемена") при участии Валентины Талызиной.

Телеканала назначили проверку, которую проведут в период с 30 августа по 10 сентября. Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании.

Это уже третья проверка, назначена телеканалу "Интер" за подобные нарушения.

"Телеканал не реагирует на решение регулятора и продолжает игнорировать действующее законодательство Украины", - добавили в Нацсовете.

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